Galatasaray taraftarı Beşiktaş derbisi için stata geldi

Galatasaray taraftarı Beşiktaş derbisi için stata geldi

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY taraftarı Beşiktaş derbisi için stata geldi.

Polisin güvenlik tedbirleri altında kontrollü bir şekilde Gümüşsuyu'ndan stata yürüyen taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek olup, meşale yakıp Dolmabahçe'ye geldiler. İzdiham yaşanmaması için gruplar halinde ilerletilen taraftarlar bir süre bekletildiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar emniyet önlemleri altında bölüm bölüm ilerleyerek TÜPRAŞ Stadı'ndaki yerlerine alındılar.