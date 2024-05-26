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Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Florya'da kutlamaya başladı.

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 23:10
  • Giriş: 26.05.2024 23:10
  • Güncelleme: 26.05.2024 23:11
Kaynak: AA
Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip etti.

Takımlarının karşılaşmada attığı gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu. Meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'da takımın Konya'dan dönmesini bekliyor.

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