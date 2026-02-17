Galatasaray tarih yazdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u evinde konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-1 geriye düştüğü maçta rakibini 5-2 mağlup etmeyi başararak tarihi bir zafere imza attı ve son 16 için büyük bir avantaj yakaladı.

6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1.

21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

TARİHE GEÇEN İKİNCİ YARI

İkinci yarının başından sonuna kadar oyunu domine eden Galatasaray, 49'da Noa Lang'ın golüyle eşitliği yakaladı.

60'ıncı dakikada Sara'nın ortasında Davinson Sanchez sarı-kırmızılıları öne geçirdi: 3-2. 74'te Noa Lang kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 86'da sahneye çıkan Sacha Boey mücadelenin skorunu tayin etti: 5-2.