Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı

Galatasaray'da Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e yükseldi.

Süper Lig'de son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.

Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

"Cimbom" bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.

Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı.