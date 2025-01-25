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Galatasaray tek golle 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 54 yaptı.

Spor
  • 25.01.2025 21:06
  • Giriş: 25.01.2025 21:06
  • Güncelleme: 25.01.2025 21:08
Galatasaray tek golle 3 puanı aldı
DHA

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golünü 22. dakikada penaltıdan Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından Galatasaray 54 puana yükseldi, Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.

Konyaspor ise sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.

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