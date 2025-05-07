Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarılarını kahvaltı etkinliğiyle kutladı

Sacit GÖNCÜ /İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye ve Avrupa'daki başarılarını düzenlenen kahvaltı etkinliğiyle kutladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve davetliler katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konuşmasında, "Spor kulüplerinin Fuzul gibi kurumlar tarafından desteklenmesi de konuya ayrı bir özellik katıyor. Onların bu spor dalına önem göstermesi ülkemizin ihtiyacı olan konulardan bir tanesidir. Engelli vatandaşlarımızı spora yöneltmek son derece önemlidir. Enlerin ve ilklerin kulübü olarak kendimizi tanıtıyorsak burada da sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Yeni yapacağımız tesislerde otizmli bireyler için yüzmeyi de bu branşa eklemek suretiyle bu sosyal sorumluluk projelerine ilgi göstereceğiz ve tüm gayretimizle Türk vatandaşlarının ilgisini çekmeye çalışacağız. Tekerlekli sandalyedeki sporcularımızı seyrettiğiniz zaman başka bir heyecan duyuyorsunuz. İnancın, azmin nelere kadir olduğunu çok daha farklı bir şekilde görüyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü olarak paralimpik dallardaki ilgimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'LİGİN BAŞINDAN DAHA KONSANTRE BİR ŞEKİLDE SAHAYA ODAKLIYIZ'

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan ve sahaya odaklandıklarını aktaran Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Daha ligin bitmediği ve erken kutlamaların Galatasaray'a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz ligin başından daha konsantre bir şekilde sahaya odaklıyız" sözlerini kullandı.

Dursun Özbek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz."

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, takımın gösterdiği olağanüstü performansa dikkat çekerek, “Takımımızın her bir ferdinin gösterdiği olağanüstü performansı, azmi, kararlılığı ve inanmışlığı takdirle takip ettik. Teknik heyetimizin stratejik önderliği ile değerli sporcularımızın sahadaki kararlı mücadelesi, çifte şampiyonluğa giden yolun taşlarını döşedi. Sporcularımız; yılmadılar, pes etmediler, havlu atmadılar… Her mücadelede topun peşinden büyük bir inançla gittiler ve sonunda da hak ettikleri başarılara ulaştılar" şeklinde konuştu.