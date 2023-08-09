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Galatasaray, Tete transferini tamamlamak üzere

Transferi hakkında son günlerde çıkan tartışmaların ardından Tete Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulübün Tete'yi renklerine kattığını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Spor
  • 09.08.2023 14:31
  • Giriş: 09.08.2023 14:31
  • Güncelleme: 09.08.2023 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray, Tete transferini tamamlamak üzere

Adı hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Tete Galatasaray ile anlaştı.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'nin Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fabrizio Romano, Tete için son anda bir İngiliz kulübünün devreye girdiğini ancak Tete'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını Leicester City'de geçiren Tete, iki takımla çıktığı toplam 33 maçta 7 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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