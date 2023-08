Galatasaray, Tete transferini tamamlamak üzere

Adı hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Tete Galatasaray ile anlaştı.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'nin Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fabrizio Romano, Tete için son anda bir İngiliz kulübünün devreye girdiğini ancak Tete'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

Despite an English club tried to enter the race with last minute attempt, Brazilian winger Tete is now finally set to join Galatasaray 🟡🔴🇧🇷 #Galatasaray



Free transfer on the verge of being done; here we go soon.