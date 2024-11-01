Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.