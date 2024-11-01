Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Tottenham karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Tottenham ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te oynanmaya başlanacak.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Rams Global Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Tottenham maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Tottenham maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 4. haftayı geride bırakacak olan Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

28 Kasım Perşembe: 20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

12 Aralık Perşembe: 20.45 Malmö-Galatasaray

21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: