Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?
Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı anlar kala hız kazandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçı kendi evinde Tottenham ile oynayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Tottenham karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Tottenham ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te oynanmaya başlanacak.
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray Rams Global Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Tottenham maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Tottenham maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 4. haftayı geride bırakacak olan Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:
- 28 Kasım Perşembe: 20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
- 12 Aralık Perşembe: 20.45 Malmö-Galatasaray
- 21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
- 30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen
- Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı
- Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech
- Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen