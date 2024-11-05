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Galatasaray-Tottenham maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

Spor
  • 05.11.2024 12:55
  • Giriş: 05.11.2024 12:55
  • Güncelleme: 05.11.2024 12:57
Kaynak: AA
Galatasaray-Tottenham maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.

Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

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