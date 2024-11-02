Galatasaray, Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray 4 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.