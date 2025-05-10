Galatasaray Trabzon'da galip: Şampiyonluğa 1 puan kaldı

Trendyol Süper Lig’in 35’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 66’da Abdülkerim Bardakcı ve 84’te Morata kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 86 yapan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sahasında Kayserispor’dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Galatasaray, kalan 3 maçından en az 1 puan çıkarması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.