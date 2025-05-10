Galatasaray, Trabzon’daki son 6 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Trabzonspor’a konuk olduğu son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Papara Park’ta Trabzonspor ile oynadı. Müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzon’da son olarak 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan karşılaşmayı 4-0’lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.