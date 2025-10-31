GALATASARAY TRABZONSPOR DERBİSİ GERİ SAYIM | Maç hangi gün ve saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Trabzonspor, 51 yıllık rekabetin 141. karşılaşmasında bir kez daha kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in dev mücadelesi öncesi taraftarlar, “Galatasaray maçı ne zaman?”, “Trabzonspor maçı ne zaman?”, “Derbi hangi kanalda?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte iki takımın geçmişten bugüne uzanan istatistikleri, muhtemel 11’leri ve maçın tüm detayları.

GALATASARAY - TRABZONSPOR REKABETİNDE 141. KARŞILAŞMA

İki ekip ilk kez 1974-1975 sezonunda karşı karşıya geldi. O günden bu yana oynanan 140 resmi ve özel maçta Galatasaray 65, Trabzonspor 44 kez kazandı. 31 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu süreçte Galatasaray rakip fileleri 192 kez havalandırırken, Trabzonspor 156 gol kaydetti. Rekabet, Türkiye futbolunun en köklü ve çekişmeli mücadelelerinden biri olmaya devam ediyor.

LİGDE 105. BULUŞMA

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde daha önce 104 kez karşılaştı. Bu maçların 47’sini Galatasaray, 32’sini Trabzonspor kazandı. 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig mücadelelerinde sarı-kırmızılılar 142 gol atarken, bordo-mavililer 119 kez ağları sarstı.

İstanbul’daki Maçların Dengesi

İstanbul’da oynanan 52 lig karşılaşmasında Galatasaray 28, Trabzonspor 12 galibiyet aldı. 12 maç berabere tamamlandı. Galatasaray evinde 74 gol atarken, Trabzonspor 58 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI

Son yıllarda üstünlük Galatasaray’da. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’a karşı oynadığı son 6 resmi maçı da kazandı. Bu dönemde elde edilen skorlar şöyle:

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Galatasaray 2-0 Trabzonspor

Trabzonspor 1-5 Galatasaray

Galatasaray 4-3 Trabzonspor

Galatasaray 2-0 Trabzonspor

Trabzonspor 0-3 Galatasaray

EN FARKLI SKORLAR VE UNUTULMAZ MAÇLAR

Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024’te deplasmanda 5-1’lik skorla aldı. Bir diğer farklı galibiyet ise 26 Mayıs 2001’de İstanbul’da 4-0’lık skorla geldi.

Trabzonspor’un en farklı galibiyeti ise 1 Eylül 2018’de oynanan maçta 4-0’lık skorla gerçekleşti. Ayrıca, 15 Kasım 1998’deki 5-3’lük Trabzonspor galibiyeti, rekabetin en gollü maçı olarak tarihe geçti.

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İlkay Gündoğan ise sakatlığı sebebiyle derbide kadroda yer almayacak.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme, Taha Emre İnce, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu ve Erol Can Çolak karşılaşmada görev yapamayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray Trabzonspor Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Cihan Aydın

1. Yardımcı Hakem: Deniz Caner Özaral

2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar

Dördüncü Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?

Derbi, 1 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Maçın başlama saati 20:00 (TSİ) olarak açıklandı.

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Derbi, Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi kim?

Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray ve Trabzonspor arasında kaç maç oynandı?

İki takım bugüne kadar 140 kez karşılaştı. Galatasaray 65, Trabzonspor 44 galibiyet aldı, 31 maç ise berabere bitti.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Trabzonspor derbisi, 1 Ekim 2025 Cumartesi akşamı bir kez daha nefesleri kesecek. 51 yıllık geçmişiyle efsaneleşen bu mücadelede gözler, iki takımın sahadaki performansına çevrilecek. Heyecan dolu 90 dakika, saat 20.00’de Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.