Galatasaray, Trabzonspor ile berabere kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Mücadeleye dayalı bir oyun olan ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de tehlikeli pozisyonlar üretti. Kaleciler Uğurcan Çakır ve Andre Onana'nın ön olana çıktığı ikinci 45 dakikada da takımlar topu ağlara gönderemedi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 11. maçında ikinci kez berabere kaldı. Dokuz galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 29'a taşıdı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Trabzonspor ise üçüncü kez beraberlik yaşadı. Karadeniz temsilcisi, puanını 24'e çıkardı.

SAHASINDAKİ YENİLMEME SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 19 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 6 maçlık aradan sonra rakibine puan verdi.

9 YIL SONRA İÇ SAHADA TRABZONSPOR'A GOL ATAMADI

Galatasaray, 9 yıl aradan sonra Trabzonspor'u konuk ettiği bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Karadeniz temsilcisine iç sahada gol atamadığı son Süper Lig maçını 22 Ekim 2016'da oynayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada fileleri sarstı.

Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

- Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.

Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı. Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

ICARDİ, GALATASARAY FORMASIYLA "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

İstanbul'a 2022-2023 sezonunda gelen ve takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Trabzonspor maçıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Süper Lig'de 75. maçına çıkan Icardi, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer olmak üzere toplamda 100 kez Galatasaray formasıyla mücadele verdi.

TRABZONSPOR'A İLK KEZ PUAN VERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'u konuk ettiği 4. maçta ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadar RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Karadeniz temsilcisini 4. kez konuk eden Galatasaray ilk kez galip gelemedi.

TRABZONSPOR, LİGDE 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Karadeniz temsilcisinin 4 maçlık galibiyet serisi Galatasaray karşılaşmasında bitti.

Ligde son puan kaybını 6. haftada 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 4 maçı da kazandı. Galatasaray beraberliğiyle galibiyet serisi sonlanan Trabzonspor, yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı.

SAVİC SAKATLANDI

Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 49. dakikasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz ile mücadele eden ve meşin yuvarlağı kornere gönderen Savic, arka adalesini tutarak yerde kaldı. Tecrübeli stoper, yapılan kontrollerinin ardından 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.