Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak 16. hafta maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray-Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig lideri Galatasaray, 16. haftada bu akşam (16 Aralık Pazartesi) Trabzonspor'u ağırlayacak.
Saat 21:00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
Mücadelede VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.
Müsabakanın AVAR hakemi ise Deniz Caner Özaral oldu.