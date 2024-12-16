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Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak 16. hafta maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

Spor
  • 16.12.2024 12:08
  • Giriş: 16.12.2024 12:08
  • Güncelleme: 16.12.2024 12:18
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray-Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray, 16. haftada bu akşam (16 Aralık Pazartesi) Trabzonspor'u ağırlayacak.

Saat 21:00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadelede VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

Müsabakanın AVAR hakemi ise Deniz Caner Özaral oldu.

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