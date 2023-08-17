Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.