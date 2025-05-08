Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10’a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Trabzon’a hareket edecek.