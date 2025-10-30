Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 30.10.2025 16:22
  • Giriş: 30.10.2025 16:22
  • Güncelleme: 30.10.2025 16:22
Kaynak: DHA
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY, Süper Lig’in 11'inci haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

