Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Maçla ilgili tüm detaylar şöyle:

Galatasaray final maçına eksiksiz kadrosuyla çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Kalede ise teknik direktör Okan Buruk’un tercihi büyük ihtimalle yine Günay Güvenç olacak. Buruk, Türkiye Kupası’ndaki önceki beş maçta da Günay’ı oynatmıştı.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI’NI EN SON NE ZAMAN KAZANDI?

Galatasaray Türkiye Kupası’nı en son 2018-2019 sezonunda kazanmıştı. O sezon finalde Akhisarspor’u mağlup eden sarı-kırmızılılar, son beş sezondur kupaya hasret. Galatasaray son 5 sezonda final oynayamadı veya çeyrek finalde elendi.

GALATASARAY KAÇ KUPA HEDEFLİYOR?

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı planlıyor. Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finalini kazanmak, ardından da Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Şu anda ligde 86 puanla lider olan Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu garantileyecek.

OKAN BURUK, GALATASARAY İLE İLK TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANMAK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk Türkiye Kupası’nı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkıyor. Daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile bu başarıyı yaşamıştı. Bu kez Galatasaray teknik direktörü olarak Türkiye Kupası’nı kaldırmak ve çifte zafer yaşamak istiyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR KUPA FİNALİ NEREDE?

Gaziantep Stadı’nda.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından naklen izlenebilecek.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak. Galatasaray hem kupa hasretine son vermek hem de sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Maçın heyecanı, arama motorlarında da büyük ilgi görüyor: Galatasaray Trabzonspor kupa finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, kim oynayacak? soruları taraftarların en çok sorduğu başlıklar arasında.