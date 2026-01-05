Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor, finale giden yolda Gaziantep’te kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finali kazanan ekip, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibiyle Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor açısından bu maç, geçen sezon yine Gaziantep’te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin rövanşı niteliği taşıyor. Bordo-mavililer, o finalde Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupayı kaybetmişti. Karadeniz temsilcisi, bu kez rakibini saf dışı bırakıp Süper Kupa finaline yükselmek istiyor.

SÜPER KUPA’DA İLK KEZ RAKİPLER

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa’nın 2006’dan bu yana süren mevcut formatında ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 1975-76 sezonunda mücadele etmiş, o karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

İki takım, Gaziantep Stadı’nda ikinci kez karşı karşıya geliyor. İlk randevu, geçen sezonki Türkiye Kupası finalinde yaşanmış ve Galatasaray sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini 21 Ocak 2024’te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001’de ise İstanbul’da 4-0’lık skorlarla elde etti. Trabzonspor’un en farklı galibiyeti ise 1 Eylül 2018’de Trabzon’da oynanan ve 4-0 sonuçlanan lig maçı oldu. Taraflar arasındaki en gollü mücadele ise 15 Kasım 1998’de İstanbul’da oynanan ve Trabzonspor’un 5-3 kazandığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

EKSİKLER VE İLK 11'LER

Galatasaray’da 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, yeniden formasına kavuşuyor. 13 Kasım 2025’te PFDK tarafından cezalandırılan milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor’a karşı kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor’da ise Afrika Uluslar Kupası’na giden Onuachu ve Oulai’nin yanı sıra ameliyat olan Visca ile Baniya ve sakatlıkları süren Okay Yokuşlu, Savic ve Mustafa Eskihellaç kadroda yer almayacak.

Karşılaşmada her iki takımın ilk 11'i şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto