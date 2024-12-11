Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cuma, 14 Aralık Cumartesi, 15 Aralık Pazar ve 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbiyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig’de 16. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:



Cuma

Kasımpaşa - Eyüpspor: Halil Umut Meler

Bodrum FK - Sivasspor: Cihan Aydın



Cumartesi

Çaykur Rizespor - Konyaspor: Alper Akarsu

Alanyaspor - Gaziantep FK: Emre Kargın



Pazar

Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Başakşehir: Ozan Ergün



Pazartesi

Adana Demirspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

Galatasaray - Trabzonspor: Kadir Sağlam