Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üçe üç hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'deki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.