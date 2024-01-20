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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 14:42
  • Giriş: 20.01.2024 14:42
  • Güncelleme: 20.01.2024 14:42
Kaynak: AA
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, maç için bugün Trabzon'a gidecek.

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