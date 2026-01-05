Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Spor
  • 05.01.2026 12:16
  • Giriş: 05.01.2026 12:16
  • Güncelleme: 05.01.2026 12:19
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
AA

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı atamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BirGün'e Abone Ol