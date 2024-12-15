Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 138. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.