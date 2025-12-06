Galatasaray transferde büyük oynuyor: Hedefte Muhammed Salah var

Galatasaray, ara transfer dönemine damga vurabilecek büyük bir girişim için hazırlıklarını hızlandırdı. İngiltere ve İspanya basınında yer alan haberlerde, Sarı-kırmızılıların Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah için kapsamlı bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

Kulübün hem sportif hem ekonomik açıdan güçlü bir sunumla deneyimli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı, Salah için tasarlanan planın bir transfer hamlesinden çok daha fazlasını içerdiği öne sürülüyor.

Avrupa basınındaki yansımalara göre Galatasaray’ın ilgisi, Salah’ın Liverpool’daki son dönem performansıyla da bağlantılı. Geçen sezon Premier Lig’de 29 gol ve 18 asistle tamamlayarak hem gol kralı hem asist kralı olan ve yılın oyuncusu seçilen Salah, bu sezona daha dalgalı bir başlangıç yaptı.

İngiliz basını 2025/26 sezonunda Premier Lig’de 13 maçta 4 gol ve 2 asist kaydeden Mısırlı yıldızın eskisi kadar istikrarlı bir ilk 11 oyuncusu olamadığına dikkat çekiliyor. Bu durumun Salah’ta “yeni bir başlangıç” fikrini güçlendirdiği yorumları yapıldı.

Liverpool’da teknik direktör Arne Slot’un, Salah’ın performansından zaman zaman memnun olmadığını ima eden açıklamalarının ardından, İngiliz medyasında ayrılık ihtimali daha sık gündeme gelir oldu.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray’ın hazırladığı proje ise sadece yüksek maaş ve transfer ücreti teklifine dayanıyor. Kulübün, büyük sponsorların da devreye girdiği çok katmanlı bir finansal model üzerinde çalıştığı, böylece mali yükün azaltılırken transferin marka değeri açısından da kulübe ciddi katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Buna göre Galatasaray, Salah’a sportif hedeflerin yanı sıra küresel ölçekte iddialı bir vizyon vadeden özel bir plan sunacak.