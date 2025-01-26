Galatasaray - Türk Telekom: 73-78

Galatasaray - Türk Telekom: 73-78

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Murat Ciner

GALATASARAY: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Wallace 6, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Göksenin Köksal

TÜRK TELEKOM: Alexander 14, Brown 10, Bruhnke 2, Berkan Durmaz 9, Rodas 7, Hanlan 8, Makoundou 12, İsmet Akpınar 16, Emre Melih Tunca, Mahir Ağva, Bess

1’İNCİ PERİYOT: 17-13

DEVRE: 33-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-61

Basketbol Süper Ligi'nin 16’ncı haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray'ı 78-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türk Telekom 7’nci galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6’ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)