Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.