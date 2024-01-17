Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.
Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.
Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.
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