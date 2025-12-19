Galatasaray, Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı

-RAMS Başakşehir’e karşı üst üste 4’üncü galibiyet

-Turuncu-lacivertliler karşısında yenilmezlik 8 maça çıktı

-Türkiye Kupası’nda galibiyet zinciri sürüyor

-Arda Ünyay’ın performansı alkış topladı

-Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü attı

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir’i 1-0 yendi. Kupada ilk 3 puanını alan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir’e karşı üst üste 4’üncü galibiyetini elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir’le karşılaştı. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf Galatasaray oldu. Roland Sallai ve Leroy Sane’yle rakip kalede etkili ataklar üreten sarı-kırmızılı ekip, golü 22’nci dakikada Ahmed Kutucu’nun ayağından buldu. Galatasaray golden sonra daha rölanti bir oyun oynadı. RAMS Başakşehir ise hücum organizasyonlarına girse de tamamlama noktasında sıkıntı yaşadı. İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya RAMS Başakşehir daha iyi başladı. Topla daha fazla oynayan taraf RAMS Başakşehir olurken, her iki takım da yer yer etkili ataklar üretti. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’la sağ koridoru çok iyi kullandı fakat ikinci golü bulamadı. Mücadelenin yüksek olduğu ikinci yarıda Günay Güvenç kalesinde önemli kurtarışlara imza attı. Maçın son bölümlerinde RAMS Başakşehir, Galatasaray kalesinde birçok pozisyona girse de skor değişmedi. Galatasaray sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

RAMS BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ GALİBİYET

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir'i tek golle geçerek rakibini, üst üste 4’üncü kez yenmiş oldu. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de RAMS Başakşehir’i deplasmanda 2-1, evinde ise 2-0 mağlup etmişti. Bu sezonda ligde 2-1’lik skorla sahadan galip ayrılan Galatasaray, kupada da rakibini 1-0’la geçti ve üst üste 4’üncü galibiyetini aldı.

TURUNCU-LACİVERTLİLER KARŞISINDA YENİLMEZLİK 8 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, RAMS Başakşehir’e kaybetmeyerek rakibi namağlup serisini 8 maça çıkardı. Son olarak 2022-2023 sezonunda 5 Nisan’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında turuncu-lacivertlilere karşı çıktığı 6 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, ligde rakibine karşı bütün maçlarını kazanırken, sadece kupada sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA GALİBİYET ZİNCİRİ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir galibiyetiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası’nda 7’nci maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldı. Son olarak 2023-2024 sezonunda 29 Şubat’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray, sonrasında kupada çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet (Boluspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor) ve 2 beraberlik (RAMS Başakşehir, Konyaspor) almıştı. Bu sezonda RAMS Başakşehir’i tek golle geçen Galatasaray, seriyi 7 maça çıkarmış oldu.

ARDA ÜNYAY’IN PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç savunmacısı Arda Ünyay, RAMS Başakşehir karşılaşmasındaki performansıyla tam not aldı. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de şans bulan Arda, ortaya koyduğu mücadeleyle maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Okan Buruk’un daha önce Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 7 maçta görev verdiği Arda Ünyay, RAMS Başakşehir karşılaşmasında önce Abdülkerim Bardakcı’nın, ardından Davinson Sanchez’in savunmadaki partneri olarak sahada yer aldı. Savunmada disiplinli ve kontrollü bir oyun sergileyen genç oyuncu, karşılaşma boyunca büyük ölçüde hatasız bir performans ortaya koydu. Doğru pozisyon alışı, ikili mücadelelerdeki başarısı ve soğukkanlı oyunuyla takım savunmasına önemli katkı sağlayan Arda Ünyay, güven veren performansıyla taraftardan alkış topladı. Mücadelenin tamamında sahada kalan genç savunmacı, maç sonunda klasikleşen galibiyet üçlüsünde de yer aldı.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü RAMS Başakşehir karşılaşmasında kaydetti. Karşılaşmanın 22’nci dakikasında fileleri havalandıran Ahmed; bu sezonki ilk, Galatasaray kariyerinde ise 3’üncü golünü atmış oldu.

Süper Lig’de 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 karşılaşmada forma giyen Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir maçıyla birlikte 8’inci maçına çıktı. Bu sezon sadece Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasında 1 asist yapan milli oyuncu, İlk kez 11’de yer aldığı RAMS Başakşehir maçında fileleri havalandırarak ilk kez gol sevinci yaşadı. Ahmed Kutucu, son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında Boluspor karşılaşmasında gol kaydetmişti.

