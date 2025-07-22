Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Cagliari karşısında

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.30'DA

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında yarın Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

İLK 2 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.