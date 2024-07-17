Galatasaray üçüncü hazırlık maçında galibiyet arıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Son şampiyon, 18 Temmuz saat 20.30'da Slovakya takımlarından Trencin ile karşılaşacak. Karşılaşma, sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Galatasaray, pazartesi günü oynanan mücadelede Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi.

Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı kırmızıların üçüncü hazırlık maçı merakla bekleniyor. Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 18 Temmuz saat 20.30'da Slovakya’nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga'da mücadele eden Trencin ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın son maçtaki iki golünü kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra kamp kadrosunda; "Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban” yer alıyor.

Saat 19.00’da Maça Doğru programıyla başlayacak yayın maratonunda Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve DHA muhabiri Serhan Türk Avusturya’dan canlı bağlantı ve röportajlarla heyecanı arttıracak. Saat 20.30’da başlayacak Galatasaray – Trencin maçı, sadece D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanırken, karşılaşmayı Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca da yorumlarıyla maça renk katacak. Maçın Ardından programında ise Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli, mücadeleyi ve kamp etabını izleyenler için değerlendirecek.

Öte yandan Trencin karşılaşmasıyla birlikte üçüncü hazırlık maçını oynayacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık müsabakası daha oynayacak. Galatasaray, yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekipleri Lecce ve Parma ile de karşı karşıya gelecek.