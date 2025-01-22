Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Avrupa Ligi'nde puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura direkt olarak çıkma konusunda avantajını yitirdi. Peki Galatasaray direkt üst tura nasıl çıkar. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, ligin sonuncusu Dinamo Kiev'le oynadığı maçta beklenmedik bir şekilde 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla maç fazlasıyla 5. sırada bulunan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamadan bir üst tura çıkma şansı ise devam ediyor. Peki Galatasaray bir üst tura direkt nasıl çıkar?
UEFA PUAN DURUMU GALATASARAY
Galatasaray, 7 maçta topladığı 13 puanla maç fazlasıyla 5. sırada. Buna karşın, en düşük 10 puana sahip 8 takım hanüz maç oynamadı. Dolayısıyla Galatasaray'ın ilk8 şansı zora girdi.
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçı 30 Ocak 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Ajax deplasmanında oynayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkması için Ajax'ı mutlaka mağlup etmesi gerekecek. Galatasaray, Ajax deplasmanından 3 puan alamazsa bir üst tura çıkmak için play-off oynamak durumunda kalacak.