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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Avrupa Ligi'nde puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura direkt olarak çıkma konusunda avantajını yitirdi. Peki Galatasaray direkt üst tura nasıl çıkar. Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 22.01.2025 10:23
  • Giriş: 22.01.2025 10:23
  • Güncelleme: 22.01.2025 10:23
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Avrupa Ligi'nde puan durumu
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, ligin sonuncusu Dinamo Kiev'le oynadığı maçta beklenmedik bir şekilde 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla maç fazlasıyla 5. sırada bulunan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamadan bir üst tura çıkma şansı ise devam ediyor. Peki Galatasaray bir üst tura direkt nasıl çıkar?

UEFA PUAN DURUMU GALATASARAY

Galatasaray, 7 maçta topladığı 13 puanla maç fazlasıyla 5. sırada. Buna karşın, en düşük 10 puana sahip 8 takım hanüz maç oynamadı. Dolayısıyla Galatasaray'ın ilk8 şansı zora girdi.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçı 30 Ocak 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Ajax deplasmanında oynayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkması için Ajax'ı mutlaka mağlup etmesi gerekecek. Galatasaray, Ajax deplasmanından 3 puan alamazsa bir üst tura çıkmak için play-off oynamak durumunda kalacak.

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