Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup etti

EFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-3 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Icardi, 39. dakikada Pettersson kendi kalesine, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün attı. Elfsborg'un gollerini de 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada penaltıdan Baidoo ile 90+2. dakikada Larsson kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7'ye çıkararak 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Elfsborg ise 3 puanda kaldı.

UEA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray sahasında İngiliz devi Tottenham'ı konuk edecek.