Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'u garantiledi

Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldığı 6. karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, geride kalan altı haftayı üçer galibiyet ve beraberlikle kapattı. Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı.

Galatasaray'ın son 2 haftasına girilen ligde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynaması matematiksel olarak kesinleşti.

Sarı-kırmızılıların yanı sıra; İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Athletic Bilbao, Belçika'nın Anderlecht, Fransa'nın Olimpik Lyon, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının tur atlaması garantilendi.

Oynadığı 6 maçı da kaybeden Dinamo Kiev'in ise matematiksel olarak tur atlama şansı kalmadı. Ukrayna temsilcisi, turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HEDEF İLK 8'DE YER ALMAK

Galatasaray, "Kupa 2"de ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde kalan 2 haftada 21 Ocak 2025'te sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Galatasaray, söz konusu 2 müsabakayı minimum kayıpla geçerek bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında oynanan Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmek için mücadele edecek.

Sezonu ilk 8 içinde bitiren takımlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak.