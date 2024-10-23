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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 2. galibiyetini aldı

Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkardı.

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 23:39
  • Giriş: 23.10.2024 23:39
  • Güncelleme: 23.10.2024 23:39
Kaynak: İHA
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 2. galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla Avrupa Ligi’ndeki 2. galibiyetini elde ederken, puanını da 7’ye çıkardı. 
Galatasaray, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü İstanbul’da İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

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