Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olimpik Lyon'u ağırlayacak

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.

Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.