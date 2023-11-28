Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.