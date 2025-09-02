Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu için net 27 milyon 500 bin avro ücret ile KDV ödeneceği belirtildi.

Futbolcuya ise bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120, 2027-2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların transfer için kendilerine 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacağını duyurmuştu.