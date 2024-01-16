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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 16.01.2024 14:14
  • Giriş: 16.01.2024 14:14
  • Güncelleme: 16.01.2024 14:14
Kaynak: İHA
Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdman öncesinde 21 yaşına giren Kazımcan Karataş’ın doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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