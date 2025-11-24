Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçına doğru

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için yarınki Union Saint-Gilloise maçını kazanmaları gerektiğini belirtti.

Okan Buruk ve sarı-kırmızılıların Arjantinli santrforu Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile yarın oynayacak maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve sarı-kırmızılı takımın efsanesi Bülent Korkmaz'ın doğum gününü kutlayarak sözlerine başlayan Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz belli. Son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Bu maç da bizim için çok önemli. Hayallerimize yürümemiz için çok kritik bir maça çıkacağız. Galatasaraylılar ve Türkiye'deki herkesin Şampiyonlar Ligi'ndeki hayalleri için çok kritik bir maç oynayacağız. Bundan önce yarattığımız atmosferi en maksimum şekilde yaratmamız lazım. Kim oynarsa oynasın, fiziksel ve zihinsel olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu tutkuyu ve arzuyu sahaya yansıttığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik." diye konuştu.

- "Çok zorlu bir periyottan geçiyoruz"

Oyuncularına güvendiğini aktaran Buruk, "Çok zorlu bir periyottan geçiyoruz. Sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Bunu da son Gençlerbirliği maçında gösterdik. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kaliteli ve özel insanlar. Rakibimize büyük saygı duyuyorum. Kendi liglerinde lider. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi sahaya yansıtırsak maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların durumuna antrenmanda bakacaklarını aktaran Buruk, "Her takımın başına bunlar gelebilir. Çok önemli oyunculara sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste gelen sakatlıklar ve cezalar birleştiğinde oyuncu sayımız azaldı. Kim başlarsa başlasın, kulübede kim olursa olsun sahaya 11 kişi çıkacağız. Çok güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Son idman öncesi durumlarına bakacağız. Yarın da durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak." şeklinde konuştu.

- "İlk hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak"

Yarınki maçın çok kritik olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu maçı kazandığımız takdirde, hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet elde edeceğiz. İlk hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak. İkinci hedefimiz ilk 16'nın içinde olup seri başında olmak. Büyük hayalimiz de ilk 8'de yer almak. Yarın kazanırsak ilk hedefimize büyük ölçüde ulaşmış oluyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bodo/Glimt ile Union Saint-Gilloise'nın iki farklı takım olduğunu aktaran Buruk, "Bodo/Glimt, topa sahip olan bir takım. Union Saint-Gilloise ise Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 ile topa sahip oluyor. Son Atletico Madrid deplasmanında dibe çekilip beklediler. Sezon başında daha önde oynuyorlardı. Sonra 5-3-2 dizilişine geçtiler. Kazandıkları toplarla direkt hücumu düşünüyorlar. İki forvetle oynadıklarında fizikli, uzun ve direkt oyunda topu tutup koşu yapabilecek oyuncuları oluyor. Ligde yüzde 50 ile topa sahip oluyorlar. Kendi liglerinde iyi savunma yapıyorlar. Hücum geçişlerinden de çok fazla gol yediler. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı bir takım var." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, Union Saint-Gilloise'ın uzun bir takım olduğunu vurgulayarak, "Duran topta etkililer. Antrenmanda buna çalışacağız. Biz de geçen sene duran topta etkili bir takımdık. Şimdi aynı yerde değiliz ama bunu geliştireceğiz." dedi.

Duran topu kullanan oyuncunun da önemli olduğunu aktaran Buruk, "Rakibin dizilişine göre doğru hamleler yapmamız lazım. İstediğimiz gol sayısına ulaşamadık ama vuruş sayımız yüksek. 2-3 direkt kaleye vuruşumuzun gol olmadığı maçlar var. Geçen sene duran toptan daha fazla gol atıyorduk. Sadece atan oyuncu ile alakalı değil bu durum. Gabriel Sara da iyi duran top kullanıyor." ifadelerini kullandı.

- Icardi: "İlk maçı kaybettikten sonra iyi bir geri dönüş yaptık"

Mauro Icardi ise yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Bir hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etmek istiyoruz. İlk maçı kaybettikten sonra iyi bir geri dönüş yaptık. Üst üste 3 galibiyet aldık. Yarın da kazanacağımıza inanıyoruz. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Kadro dışında kalacak oyuncular olacaktır. Sahada oynayacak her futbolcu ise elinden geleni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel durumuna değinen Arjantinli golcü, "Takım içinde önemli olduğumu biliyorum. Kaptan olduğumu biliyorum. Ciddi bir sakatlık geçirdim. 4-5 ay oldu döneli. Her gün en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da da sakatlıklarla oynadım. Sakatken de oynamaya devam ettim. Her antrenmanda elimden geleni yapıyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek bir seviye, mücadele demek. Sakatlıkların sebebi de budur. Her oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Profesyonel bir oyuncu olduğunu dile getiren Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Herkesin özel hayatında problem vardır. Kızlarımdan ayrı olmak benim için bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı görmüyordum. Kızlarımı görmem için bana izin verdiler. Ben işimi yapayım diye paramı veriyorlar. Herkesin işini yapması gerektiği gibi ben de işimi yapıyorum. Her gün teknik ekiple çalışıyoruz. Maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim özelliğim gol atmak. Ben de gol atmaya odaklanıyorum."

Icardi, 12 maçta 7 gol kaydettiğini belirterek, "Saha içerisinde konuşuyorum. Dışarda konuşmama gerek yok. Hocam, bazen beni 11'de başlatıyor, bazen de yedekten oyuna sokuyor. Benim işim goller atmak. Derbide gol atmak önemli ama şu anda yarınki maç için çalışıyoruz. Çok büyük bir takımımız var. Bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz. Bunun için yarınki maça odaklandık. Sonrasında derbiye odaklanırız." şeklinde görüş belirtti.

Icardi, Galatasaray'a ilk geldiğinde kulübün iyi bir durumda olmadığını dile getirerek, "Şu anda işler tamamen tersine döndü. Son yıllarda iyi bir takım oluşturduk. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Burada çalışan herkes, Galatasaray'ı geliştirmek için uğraştı. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz." dedi.

Taraftarın inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Icardi, "PSG ile buraya oynamaya geldiğimizde hatırlıyorum. Hepimiz için sürpriz olmuştu. Bunu her hafta nerdeyse yaşayabiliyorum. Rakipler için de özel bir durum. Bu bizim için bir araç aslında. Biz 11 kişi oynuyoruz ama taraftarımız da artı bir kişi gibi oluyor. Rakip üzerinde baskı kurmak için taraftarlar çok önemli." ifadelerini kullandı.