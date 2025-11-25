Galatasaray, Union Saint-Gilloise U19 maçında gollü beraberlik

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, Esenler Erokspor Stadyumu'nda Union Saint-Gilloise U19 ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada konuk ekip 48. dakikada Lindner'in golüyle 1-0 öne geçti. 69. dakikada Efe Eriş'in golüyle skora denge gelirken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray, 5 maç sonunda puanını 4 yaparak 26. sırada yer aldı. Aynı puana sahip olan Union Saint-Gilloise U19 ise 25. sırada bulunuyor.