Galatasaray, Union SG karşısında: Hedef ilk sekiz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon doğrudan lig aşamasına katılan sarı-kırmızılılar, ilk haftada Frankfurt deplasmanında 5-1’lik ağır bir yenilgi almıştı. O maçın ardından toparlanan Galatasaray; Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste üç galibiyet elde etti. Bu çıkış, sarı-kırmızılıları 9 puanla 9. sıraya taşıdı.

Union SG ise turnuvaya PSV karşısında deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle başladı. Ancak sonraki üç maçta Newcastle ve Inter’e 4-0, Atletico Madrid’e ise 3-1 mağlup olarak tökezledi. Belçika ekibi, topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’nın durumu ise bugünkü antrenmanın ardından netleşecek.

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer alamayacak. Kazımcan Karataş da UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

Galatasaray’ın Senegalli savunmacısı Ismail Jakobs sarı kart sınırında bulunuyor. Yarınki maçta kart görmesi halinde Monaco deplasmanında oynayamayacak.

İÇ SAHADA 33 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Galatasaray, iç sahadaki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta çıktığı son 33 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 24 Süper Lig, 5 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında 24 galibiyet, 9 beraberlik elde edildi. Son iç saha yenilgisi, geçtiğimiz sezon Young Boys’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetti.

Galatasaray, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maç kazanmış olacak. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle 13 yıl sonra Devler Ligi’nde üç maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılılar, yarın bu seriyi tarihte bir ilke dönüştürme fırsatına sahip.

Union Saint-Gilloise, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezon 90 yıl aradan sonra Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaşarak turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazanan Belçika temsilcisi, Avrupa sahnesine dönüşünü bu sezon yapmış durumda.

Union SG, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçın 5’ini kaybetti. Bu sezon PSV galibiyetiyle başladığı Şampiyonlar Ligi macerasında daha sonra üç maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Ekibin kazandığı son iki Avrupa galibiyeti ise deplasmanda geldi. Ayrıca Belçika ekibi, kalesinde gördüğü 12 golle turnuvanın en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Union SG, Belçika Ligi’nde ise güçlü formunu sürdürüyor. Son lig maçında Cercle Brugge’u 2-0 mağlup eden ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.