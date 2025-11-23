Giriş / Abone Ol
Galatasaray-Union SG maçının hakemi belli oldu

Sarı-kırmızılıların salı günü oynayacağı kritik maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Spor
  23.11.2025 13:32
  • Giriş: 23.11.2025 13:32
  • Güncelleme: 23.11.2025 13:34
Kaynak: AA
AA

Galatasaray'ın  Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG ile yapacağı maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak müsabakada Sanchez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Karşılaşmanın video yardımcı hakem koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını Javier Iglesias Villanueva yapacak.

