Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden öğrencilere destek

Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve İBB operasyonlarına ilişkin 20 Mart boykotta olan ögrencilerini destekledi.

Eğitim Sen GSÜ İş Yeri Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz Galatasaray Üniversitesi Eğitim Sen üyesi bilim emekçileri olarak, öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik hakların kullanımından yana olduğumuzu bildiriyoruz.

Üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarını, öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz."