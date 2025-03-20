Galatasaray Üniversitesi bilim emekçilerinden Naciye Aylin Ataay açıklaması

Galatasaray Üniversitesi blim emekçileri, diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay'a dair açıklama yaptı.

Açıklamada "Diploması iptal edilen, üniversitemizden bir öğretim üyesinin yıllardır verdiği emeklerin, bir günde alınan hukuksuz bir kararla çöpe atılmasını reddediyoruz. Uğradığı haksızlığa karşı hocamızın yanındayız" denildi.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Cem Özatalay da yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin mücadelesinin yanındayız ve bu sadece öğrencilerin mücadelesi değil, bütün toplumun mücadelesi. İrademizin arkasında olacağız, irademizi ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararda, Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın da diplomasının iptal edilmesi ve İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından üniversite öğrencileri eylemlerini sürdürüyor.

Galatasaray Üniversitesi bahçesinde toplanan öğrenciler, "Aylin hocamız yalnız değil", "Susma, korkma, itaat etme", "Başka bir dünya mümkün" yazılı dövizlerle Çırağan'dan Beşiktaş'a yürüdü.

Öğrenciler yürüyüş sırasında, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Karanlığa teslim olmayacağız", "Baskılar sizin, mücadele bizimdir", "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

"SÜREÇ HUKUKUN YOK SAYILDIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR"

Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Ecenaz Yılmaz, İmamoğlu ile aralarında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay'ın da bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesinin "tarihe geçecek bir hukuksuzluk" olduğunu söyledi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararın hemen ardından geçtiğimiz haftalardaki gözaltı ve tutuklama furyasına bir yenisi eklenmiş, dün sabah itibarıyla 100’ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Halkın iradesi gasp edilerek seçilmiş siyasetçilere yönelik sürdürülen bu süreç, demokrasinin ayaklar altına alındığını ve hukukun yok sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak hocamız Naciye Aylin Ataay’ın diplomasını iptal etme kararını kabul etmiyoruz. Akademik kurumların bilim üretmek yerine belirli siyasal ajandaların bir parçası haline getirilmesi, üniversiteleri antidemokratik yapılar haline dönüştürmekte ve yükseköğretimin niteliğini zayıflatmaktadır. Alınan bu karar, yalnızca İmamoğlu’nu değil, aynı dönemde benzer yollarla diploma almış birçok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir.

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Tek adam rejimi, hukuku bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmekte ve halkın oylarıyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere, akademisyenlere ve kendi gibi düşünmeyen herkese soruşturmalar ve tutuklamalarla saldırılarını artırmaktadır. Her türlü farklı sesin baskı altına alındığı bu ortamda, biz bu diplomasızlaştırma süreçlerini kabul etmiyoruz. Geleceğimize, haklarımıza ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Üniversitelerin özerk ve demokratik bir nitelik kazanması gerektiğine inanıyoruz. YÖK ve üniversite yönetimlerinin dayattığı, karar süreçlerinden öğrencilerin dışlandığı ve eğitimin giderek niteliksiz hale geldiği antidemokratik üniversite anlayışını kabul etmiyoruz. İktidar politikaları etrafında şekillendirilen üniversite ve eğitim sistemine karşı, demokratik ve özerk bir üniversite mücadelesini büyütmek için tüm sıra arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı ses çıkaralım, demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkalım."

"SADECE ÖĞRENCİLERİN DEĞİL, BÜTÜN TOPLUMUN MÜCADELESİ"

Öğrencilere destek veren Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Cem Özatalay da şunları söyledi:

"Yine tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. Üniversiteler bu tarihi olayda yine önemli bir rol üstleniyor. Özellikle arkadaşlarımızın başlattığı bu mücadeleyi saygıyla ve mutlulukla selamlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nden bilim emekçileri olarak bizler, İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun Ekrem İmamoğlu ve 27 üniversite mezunu hakkıında almış olduğu kararı tanımıyoruz, gayrimeşru buluyoruz ve üniversite özerkliğine yapılan bir saldırı olarak görüyoruz ve bunu kınıyoruz. Öğrencilerin mücadelesinin yanındayız ve bu sadece öğrencilerin mücadelesi değil, bütün toplumun mücadelesi. İrademizin arkasında olacağız, irademizi ezdirmeyeceğiz."

"HAKSIZLIĞA KARŞI HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Naciye Aylin Ataay’ın diplomasının iptal edilmesine dair bilim emekçilerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Üniversitesi bilim emekçilerinden Naciye Aylin Ataay açıklaması



"Diploması iptal edilen, üniversitemizden bir öğretim üyesinin yıllardır verdiği emeklerin, bir günde alınan hukuksuz bir kararla çöpe atılmasını reddediyoruz. Uğradığı haksızlığa karşı hocamızın… pic.twitter.com/zdjQ0yRUbb — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025