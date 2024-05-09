Galatasaray Üniversitesi'nde 1 Mayıs tutuklamalarına karşı eylem

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan arkadaşları için basın açıklaması düzenledi. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Mansur YAMAN

1 Mayıs gözaltıları ve tutuklamalarının ardından üniversitelerde eylemler sürüyor. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs gerekçesiyle tutuklanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem düzenledi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken ev baskınlarıyla 217 kişinin gözaltına alınması ve 49 kişinin tutuklanmasının ardından üniversitelerde eylemler sürüyor.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, tutuklamalara tepki göstermek için kampüste bir araya geldi.

“Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı” adına yapılan açıklamada, üniversitelerin 1 Mayıs’ta ve Filistin eylemlerinde tutuklanan gençler adına resmi açıklama yapılması talebinde bulunuldu.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi B.A.’nın ve diğer tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, “Her yer Taksim, her yer direniş!” sloganı attı.

Öğrenciler, arkadaşları serbest bırakılana kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.