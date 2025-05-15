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Galatasaray Üniversitesi öğrencileri gerici provokasyona geçit vermedi

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, BİSAK etkinliğini savunarak "Yumurta atmak provokasyondur" diyen Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü'nü protesto etti.

Güncel
  • 15.05.2025 20:58
  • Giriş: 15.05.2025 20:58
  • Güncelleme: 15.05.2025 21:16
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri gerici provokasyona geçit vermedi

Dün Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki BİSAK etkinliğini savunarak "Yumurta atmak provakasyondur" demişti.

Bugün ise okul öğrencileri buna karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gericiler öğrencilerin resim yaptığı, yazı yazdığı tahtaya kahve dökerek bir öğrencinin gömleğini yırttı. Özel Güvenlik Birimi ve rektör yardımcısı olayın yaşandığı yere gelerek gericileri alandan uzaklaştırdı.

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