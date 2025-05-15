Galatasaray Üniversitesi öğrencileri gerici provokasyona geçit vermedi

Dün Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki BİSAK etkinliğini savunarak "Yumurta atmak provakasyondur" demişti.

Bugün ise okul öğrencileri buna karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gericiler öğrencilerin resim yaptığı, yazı yazdığı tahtaya kahve dökerek bir öğrencinin gömleğini yırttı. Özel Güvenlik Birimi ve rektör yardımcısı olayın yaşandığı yere gelerek gericileri alandan uzaklaştırdı.