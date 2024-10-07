Galatasaray Üniversitesi öğrencileri kadın cinayetlerine karşı ayakta

Mansur YAMAN

İstanbul’da Semih Genç adlı katilin İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldürülmesinin ardından tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Birçok üniversitede öğrenciler; artan şiddet, kadın cinayeti, yaşam güvencesizliğine karşı seslerini duyurmaya devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenciler, birlik ve dayanışma çağrısı ile siyah renkte giyinerek bir araya geldi. Tüm kulüplerin ortak bir bildiri yayımladığı ve katılımın yoğun olduğu eylemde öğrenciler “İşlenen cinayetleri unutmayacağız. Tüm kadınlar için yaşananların hesabını soracağız. Çünkü biliyoruz ki hiçbir kadın cinayeti münferit değildir” dedi.

Bununla birlikte öğrenciler “Kadın cinayetleri politiktir!” ve “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz!” sloganı attı.

Kadınları güvencesizliğe iten, ölüme terk eden, katillerini ise cezasız bırakan bu düzeni değiştirme sorumluluğu olduğunu vurgulayan Galatasaray Üniversiteli öğrenciler, “Ne umutsuz ne de çaresiziz. Şiddetin hayatın her alanında normalleşmesine izin vermeyeceğiz!” diyerek farkındalık yarattı.