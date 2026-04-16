Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okul saldırılarına karşı yürüdü: Yusuf Tekin'in istifası istendi

Urfa ve Maraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından tepkiler büyüyor. Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri, Eğitim Sen üyesi akademisyenler ve üniversite personelinin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim politikalarına karşı bir protesto düzenledi.

Kampüste gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından öğrenciler, sloganlar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na yürüdü. Meydanda toplanan öğrenciler ve kamu emekçileri yaptıkları açıklamada, eğitim kurumlarının güvensizliğine ve iktidarın eğitim politikalarına sert eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada, 14 Nisan'da Urfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 kişinin yaralandığı; hemen ardından dün Maraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’nci sınıf öğrencisinin babasına ait silahla okula saldırması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin ağır yaralandığı katliamlar hatırlatıldı.

Açıklamada, okullarda art arda gerçekleşen saldırıların ve can kayıplarının sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

"OKULLAR ÖĞRENCİLERİN VE EMEKÇİLERİN MEZARI HALİNE GELDİ”

Laiklik ve cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılarda en ön safta yer alan iktidarın, okullardaki vahşet karşısında sorumluluktan kaçtığı belirtilen açıklamada, yaşananların birer tesadüf olmadığı vurgulandı. Öğrencilerin basın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Sokakta, işyerinde hatta evde güvenli olmadığımız bu sistemde okullarımızın da güvenliğinden bahsedemez olduk. En güvenli kurumlardan biri olması gereken okullar, gerekli önlemler alınmadığı için öğrencilerin ve emekçilerin mezarı haline geldi. Bu saldırılar münferit değil, bizzat eğitim sistemine uygulanan siyasi tercihlerin doğurduğu politik sonuçlardır” denildi.

Açıklamada, “Laiklik ve cumhuriyet değerlerine saldırmak söz konusu olunca en ön safta yer alan, okullarımızda vahşet yaşanırken sorumluluklarından kaçan tek adam rejiminin sadık aygıtı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sesleniyoruz: ‘Eğitim sisteminiz öğrenci ve emekçilerin canını korumaktan bile mi aciz?’” diye soruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"YUSUF TEKİN’İN DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Eğitimi piyasalaştıran; tarikat ve cemaat protokolleriyle bilimsellikten uzak eğitime kamusal kaynakları aktaran saray rejimi, gençliği MESEM kıskacında ‘ucuz bir işgücü’ kaynağı haline getirerek parasız, laik ve demokratik eğitime olan karşıt zihniyetlerini açığa çıkarmışlardır. ‘Dindar ve kindar nesil’ yetiştirme projelerini hayata geçirme yolunda uyguladıkları ‘cezasızlık politikası’ faillerin birbirlerinden güç almasına ve şiddetin sıradanlaşmasına yol açmıştır. Ayrıca Ankara’da bu saldırılara karşı anayasal hakkını kullanarak sesini çıkartan, öğrencilerinin ve meslektaşlarının can güvenliğini savunan öğretmenlere biber gazı ve fiziksel şiddet yoluna başvuran, eğitim emekçilerine pervasızca saldıran polis; iktidarın önceliğinin eğitimde can güvenliği değil kendi ideolojik dayatmalarının muhafaza edilmesi ve zorla empoze edilmesi olduğunu açıkça göstermiştir.

Bugün; okullarımızda yaşayabilmek için, öğrenci kardeşlerimiz ve eğitim emekçilerimizin can güvenliği için, parasız laik ve demokratik eğitim için buradayız. Okulların birer ticarethane, gençliğin “ucuz işgücü”, laikliğin ve cumhuriyetin bir tehlike olarak görüldüğü sistemin ayrıca okulların güvensizliğinin sorumlusu Yusuf Tekin’in derhal istifa etmesi gerekmektedir. Mücadelemiz bu düzen yıkılana kadar durmayacak, eğitimde güvenlik sağlanana kadar kavgamızı sürdüreceğiz."